Delftenaar Jerry verzamelde alle omleidingsletters: ‘Ik vind dat die borden er fijn en duidelijk uitzien’

Toch is dat uiteindelijk redelijk snel gebeurd. Het eerste bord werd op 24 december 2018 vastgelegd, het laatste bord op 4 juni 2019. ,,Alleen de letter Q ontbrak nog. Die vond ik uiteindelijk precies voor mijn kantoor in de Nieuwstraat in Leidschendam”, vertelt de 52-jarige Delftenaar, die in het dagelijks leven als advocaat werkt. Zijn vorige kantoor was te vinden in Leidsenhage, dat op dit moment wordt omgebouwd tot ‘Mall of the Netherlands’. Wat veel wegwerkzaamheden en omleidingen tot gevolg heeft én dus veel omleidingsborden. De felgeel met zwarte borden worden gebruikt om automobilisten tijdens werkzaamheden te wijzen op een andere route om toch bij hun bestemming te kunnen komen.