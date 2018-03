Delftenaar verdacht van moord op Vlaardingse timmerman

Bewoners opgeschrikt door harde knal: auto staat in lichterlaaie

11:12 Bewoners van de Dokter W. van der Horstlaan in Pijnacker werden gisteravond opgeschrikt door een harde knal. Toen iemand een vreemde geur rook en buiten keek, bleek er een auto in brand te staan. Het vuur was al zo heftig, dat de auto niet meer te redden was.