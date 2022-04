Delftenaar zamelde shetlandpony aan afval per jaar in

De ambities van de overheid om drastisch minder afval per bewoner in te zamelen zijn in Delft en omliggende gemeenten de afgelopen jaren veel te hoog gebleken. In 2020 had het magische getal van 100 bij het gemiddelde aantal kilo’s restafval per inwoner op het jaarlijkse lijstje van de afvalinzamelaar Avalex moeten prijken. Toch is dat getal vorig jaar gemiddeld over alle Avalex-gemeenten 137 procent hoger dan de doelstelling uitgevallen: maar liefst 237 kilo afval per inwoner werd er in 2021 ingezameld.