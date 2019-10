Delftenaren het vaakst beboet voor appen of bellen op de fiets

In Den Haag werden er in juli en augustus 681 ‘app-boetes’ uitgedeeld. Omgerekend is dat 12.7 boetes per 10.000 inwoners. In het Westland staat de teller op 121 boetes en in Midden Delfland werden ‘slechts’ zes personen op de bon geslingerd. In Zoetermeer kregen 123 personen een prent voor appen of bellen op de fiets.