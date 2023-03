Delftenaren Huey & Kelly openen Johannes Café: 'Het is begonnen met een appelboom'

indebuurt.nlAan de Voldersgracht op nummer 25 is sinds kort Johannes Café geopend. Je kunt hier terecht voor ontbijt en lunch. Eigenaars Huey en Kelly zijn nog druk bezig om de laatste puntjes op de i zetten. “Maar kom gerust binnen hoor, als klant heb je er geen last van”, zegt Huey.

Kelly is geen onbekende. Je kunt haar namelijk kennen van Piece of Cake in Den Hoorn. Deze zaak runt ze samen met haar moeder. “Bij Johannes Café krijg je dezelfde lekkere dingen, maar dan in hartje Delft”, legt ze uit.

Een appelboom

Waar komt de liefde voor het bakken vandaan? Kelly vertelt: “Het is begonnen met een appelboom in mijn moeders tuin.” Met deze appels maakte zij en haar moeder maar al te graag appeltaart voor familie en vrienden. “Mijn moeder werkte toen ook bij een zwembad. Daar is ze haar appeltaart ook gaan verkopen. Dit was zo een hit dat we vanuit huis appeltaarten zijn gaan verkopen.” Daarna is het snel gegaan. In no time opende moeder en dochter samen Piece of Cake.

Nu, jaren later is het tijd om de lekkere taarten, american pancakes en broodjes ook met Delft te delen.

Dit staat er op het menu

Op het menu van Café Johannes vind je van alles: van bagels tot pancakes en koekjes. Bijna alles is zelfgemaakt. “Het is de bedoeling dat alles wat je bij Piece of Cake kan vinden je hier ook kan kopen”, legt Kelly uit. “Maar voor nu hebben we een beperkt menu. We hebben nog niet alles, dat komt wel binnenkort”, vult Huey aan.

Vervolg plannen

Boven in het pand van Café Johannes vind je ook vijf slaapkamers. “Deze willen we ook gaan verhuren. We zijn nu bezig met de verbouwing”, vertelt Huey enthousiast. “We willen niet alleen toeristen aantrekken, maar ook Delftenaren welkom heten.”

