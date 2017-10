Delfts blauw stelletje zoent op z'n Arabisch

Het leidde tot een serie variaties op het klassieke thema. ,,Zo zijn er paartjes met Marokkaanse, Surinaamse en Hindoestaanse klederdracht. Ook hebben we paartjes die uit twee vrouwen of twee mannen bestaan. Kortom, helemaal aangepast aan deze tijd.''

De studenten namen ook de stroopwafel onderhanden. ,,Samen met een Rotterdamse stroopwafelbakker heeft een sudente uit Ecuador het traditionele recept wat aangepast. Er is een Turkse, Indonesische en Surinaamse versie. Met name de Turkse stroopwafel, met peper, is echt verrukkelijk.''

Dutch Design Week

De twee producten zijn deze week gepresenteerd op de Dutch Design Week in Eindhoven. ,,Het was hartstikke druk bij onze stand. Met name allerlei ambassades wilden ze graag hebben. Maar ze zijn nog niet te koop.'' Als het aan Overdiek ligt, duurt dat niet lang. ,,Ze zitten nu nog in de ontwerpfase, maar dikke kans dat ze in de toekomst ook gewoon in de winkel te verkrijgen zijn. De eerste retailbedrijven hebben zich al gemeld.''