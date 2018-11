Delfts condoom maatje te groot voor Chinezen

Het succesverhaal van het Delftse Wingman startte tien jaar geleden met wat gehannes in een studentenkamer aan de Giststraat. Paul Breur (nu 37) moest destijds de stemming bederven om het condoom goed op z'n plek te krijgen. ,,Licht aan, gepiel met het tuutje en een smerige rubberlucht aan m'n handen. Dat hier nog niet iets op gevonden is'', bedacht de student werktuigbouwkunde, die inmiddels vader van drie kinderen is en in Delfgauw woont.



Hij besprak het probleem met studievrienden en stond kort daarna aan een draaibank van de TU om van een blok wit kunststof zijn eerste oefenpenis te draaien. ,,Aan het condoom zelf hoefden we niets te veranderen. Het ging ons om het opzetten en afrollen waar we iets voor moesten verzinnen. Een klein simpel dingetje moest het zijn waardoor iedere dronken kerel, in het donker en bloedzenuwachtig omdat het meisje van zijn dromen eindelijk naast hem ligt, toch in één beweging dat ding er om kan gooien. Dan moet je heel veel oefenmateriaal afrollen en dan heb je een kunstpenis nodig. Dit was de eerste'', zegt hij over de spierwitte piemel voor hem op tafel in de aula van zijn alma mater.