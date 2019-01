Delfts Solar Team op Zweedse toer: ‘We willen wereldkampioen worden’

Ceo Magnus Hall van de Zweedse energiereus Vattenfall drong naar verluidt persoonlijk aan op een snelle naamsverandering. Het Vattenfall Solar Team is volgens hem een prachtig uithangbord van het bedrijf dat ‘binnen een generatie volledig fossielvrij‘ wil worden.



Zijn wens was snel geregeld. Vattenfall is eigenaar van Nuon, het Nederlandse energiebedrijf dat enkele jaren geleden werd overgenomen door het Zweedse bedrijf. Ook de klanten gaan dat merken. Op termijn verdwijnt de naam Nuon van de maandelijkse rekening.



In Delft, toch ook een beetje de stad van Ikea, hebben ze geen moeite met de nieuwe Zweedse naam. ,,De afgelopen tien jaar heeft Nuon veel betekend voor onze teams,‘’ zegt de nieuwe teamleider Maud Diepeveen. ,,We hebben de garantie dat die steun in ieder geval de komende drie jaar wordt gecontinueerd.‘’



De teamleden bouwen dit jaar de tiende zonneauto, waarmee ze in oktober opnieuw de ruim drieduizend kilometer lange Bridgestone World Solar Challenge in Australië hopen te winnen. Deze 3100 kilometer lange race van Darwin naar Adelaide wordt volledig op de kracht van de zon verreden. De Delftse troef is de NunaX, de jubileumauto die later dit jaar wordt onthuld.



De voorbereidingen voor het officieuze wereldkampioenschap zijn in volle gang, vertelt chief engineer Fères Hassan, één van de zestien leden van de nieuwe equipe die deze week werd gepresenteerd. De leden werden geselecteerd uit 110 kandidaten.