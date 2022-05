Delfts talent staat centraal op jubileumfestival Theater de Veste

Theater de Veste werd weliswaar al in 1995 geopend, maar heeft zijn zilveren jubileum door de coronabeperkingen steeds moeten uitstellen. Toch wilde directeur Marijtje Pronk het 25-jarig bestaan niet geruisloos voorbij laten gaan. ,,Het theater is van de héle stad, in al zijn rijkheid in diversiteit", zo motiveert zij de keuze om het festival in het teken van Delftse amateurs te zetten. ,,Onze deuren staan wagenwijd open.”