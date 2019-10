Delfts team treurt na dramatische ontknoping wereldkampioenschap: 'De titel lag voor het grijpen'

In tranen overhandigt teamcaptain Maud Diepeveen het nummerbord van de NunaX aan de directeur van de zonnerace. De Delftse studenten roken in Australië de overwinning, tot hun zonneauto in vlammen opging.De finish was al bijna in zicht. Maar door een noodlottige storing brandde de auto van het Delftse solarteam volledig uit. ,,We zitten stuk.''