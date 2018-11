Delftse (13) wint zilver bij wereldkampioenschap freerunnen

De stadsfilo­soof van Delft, geeft bij zijn vertrek zijn laatste advies: ‘Ik dans met mensen’

9:12 Hubertus Bahorie, de onlangs gepensioneerde stadsfilosoof van Delft, wrijft met zijn ene hand langs zijn baard en gebruikt de andere om zijn chihuahua Boeddhi over de bol te aaien. ,,Hij is onmisbaar tijdens mijn spreekuur”, begint hij. ,,Als iemand binnenloopt, rent hij er meteen heen. Aan de interactie met hem kan ik aflezen hoe ik mensen het best benader.”