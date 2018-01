Delftse agenten delen beren uit in Reinier de Graaf

Delftse politieagenten hebben deze week knuffelberen uitgedeeld aan zieke kinderen in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Met een mascotte van de RopaRun ging het politieteam, dat in mei meedoet aan de estafette van 500 kilometer, langs de kinderafdeling oncologie.

In totaal deelt het sportteam zo'n zeventig beren uit aan kinderen in ziekenhuizen in de regio, waaronder het Reinier de Graaf en binnenkort het LUMC in Leiden. ,,We wilden graag iets met kinderen doen, omdat zij vaak een speciale band met de politie hebben", licht teamcaptain Mark van Driessel toe. ,,Zo kwamen we op het idee om een speciale politiebeer te ontwikkelen. We kwamen bij het Reinier de Graaf ziekenhuis terecht omdat het naast ons bureau gelegen is."

Goede doel

Van Driessel hoopt zijn estafetteteam met de actie actief te betrekken bij het goede doel van de estafetteloop, waarbij geld wordt geld opgehaald voor instellingen, goede doelen of projecten die zich inzetten voor mensen met kanker.

Quote We kregen nu echt het besef: hier doen we het voor Teamcaptain Van Driessel (Politie Delft)

,,Het was erg indrukwekkend om langs te gaan bij de kinderen. De positieve reacties op social media hebben ons natuurlijk ook erg geraakt. We kregen nu echt het besef: hier doen we het voor. Alle neuzen staan dezelfde kant op."

Statiegeld

Het team doet dit jaar voor de vijftiende keer mee aan de wedstrijd en is al druk bezig met trainen én het vinden van sponsoring. ,,Als politieagent kun je natuurlijk moeilijk zomaar je hand bij bedrijven ophouden. We zijn daarom langsgegaan bij enkele supermarkten in de omgeving om te vragen of we er boxen voor statiegeldbonnetjes konden plaatsen. Hier werd positief op gereageerd, dus tot aan de loop in mei zijn die in veertien filialen te vinden", zegt Van Driessel.