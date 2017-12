Delftse Boyan Slat van The Ocean Cleanup is Nederlander van het Jaar

De jonge Delftenaar werkte de afgelopen jaren aan zijn idee om met grote drijvende plasticvangers afval in oceanen op te ruimen. Dat idee is sinds dit jaar definitief, door donaties van miljardairs en overheden die heil zagen in zijn plan. Volgend jaar begint hij met het opruimen van plastic in de Stille Oceaan.



Hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier Weekblad noemt Slat inspirerend. ,,Het leuke aan Slat is dat hij niets heeft van de typische milieuactivist die vooral overal ‘tegen’is. Hij moet ook niets hebben van het opgeheven vingertje of de gebalde vuist’’, zo stelt de hoofdredacteur. ,,Hij is zelfs niet tegen plastic, dat de wereld volgens hem veel goeds heeft gebracht. Slat steekt zijn energie liever in innovatie dan in boosheid en moralisme.’’



Burgemeester van Delft Marja van Bijsterveldt feliciteerde haar stadsgenoot via Twitter met de benoeming.



Verkiezing

Elk jaar kiest Elsevier Weekblad een Nederlander van het Jaar. Ayaan Hirsi Ali (2004), Rijkman Groenink (2005), De soldaat in Uruzgan (2006), Joop van den Ende (2007), Wouter Bos (2008), Linda de Mol (2009), De politicus (2010), Mark Rutte (2011), koningin Beatrix (2012), Wim Pijbes (2013), Ahmed Aboutaleb (2014), Dafne Schippers (2015) en Marcel Levi (2016) gingen Boyan Slat voor.