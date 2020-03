Burgemeester Marja van Bijsterveldt is natuurlijk even geschrokken toen ze hoorde dat er in haar stad een patiënte is met corona. ,,De GGD benadert mensen in haar omgeving zelf. Verder gaat alles door.”

De toon van de Delftse burgemeester is zondag vooral geruststellend: het gaat naar omstandigheden goed met de patiënte, alle evenementen in Delft gaan door en wie niet rechtstreeks wordt benaderd door de GGD omdat je in contact bent geweest met de 23-jarige TU studente, hoeft zich geen zorgen te maken.

Overleg

,,Natuurlijk wil je niet dat het corona virus voorkomt in je stad”, zegt Van Bijsterveldt zondag in het stadhuis van Delft. Ze heeft er net overleg afgerond met haar eigen medewerkers. ,,Om te zien hoe we zo goed mogelijk onze inwoners kunnen informeren.” Dat gebeurt via de website van de gemeente Delft.

De Delftse burgemeester Van Bijsterveldt hoorde zaterdagavond van de GGD Haaglanden over de 23-jarige patiënte die het virus vermoedelijk heeft opgelopen in Noord-Italië waar ze was geweest. De jonge vrouw zit met ziekteverschijnselen in Delft in thuisisolatie, meldde het RIVM zaterdagavond al.

Quote De TU is vanaf het begin heel scherp geweest Marja van Bijsterveldt

Van Bijsterveldt bevestigt dat het om een studente aan de TU Delft gaat. ,,De TU is vanaf het begin heel scherp geweest. Er is ook een callcentrum van de TU Delft waar studenten naar toe kunnen bellen. We hebben natuurlijk ook veel internationale studenten. Op de website van de gemeente staat ook dat nummer vermeld.”

Evenementen

Volgens de burgemeester van Delft gaat het leven, ook dat van studenten, gewoon door morgen. ,,Alles gaat gewoon door in Delft zoals het gepland staat. De werkzaamheden van mensen, de evenementen die gepland staan, alles gaat gewoon door.”