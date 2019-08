Delftse burgemeester komt bij op Bali: 'Relaxen op een prachtige plek naast de rijstvelden'

Ze verheugt zich erg op deze verre reis: ,,Heerlijk. Jaren geleden zijn we er geweest met onze twee zonen. En de afgelopen jaren hadden we vaak zoiets van 'Ah, we willen er naar terug'. Die sfeer daar, het hele relaxte. We zitten op een prachtige plek naast de rijstvelden, met het geluid van de krekels. Maar het is ook het Indisch eten en de sfeer. Ik heb veel boeken bij me. En dat is nog het grootste probleem de komende dagen: ik moet een keuze maken. Mensen zeggen tegen me 'neem een e-reader', maar ik wil een boek in mijn handen hebben. Ik neem in elk geval boeken mee van Hella Haasse, dat past in die sfeer daar."