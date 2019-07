Delftse Floor slaapt in tent op de jeep tussen de leeuwen: Waarom wilden we dit ook alweer?

In 2016 was Floor voor het eerst in Oeganda. Ze deed zeven weken vrijwilligerswerk bij een project voor de stichting Kinderhulp Afrika. ,,Ik werd op slag verliefd op het land en de mensen. Vorig jaar ben ik terug gegaan met mijn vriend om hem het land te laten zien. En nu was ik er met één van mijn beste vriendinnen, Cynthia. Zij moesten dit ook zien'', vertelt Floor.



De twee vriendinnen vertrokken op 10 juni vanaf Schiphol naar Entebbe, de tweede stad van Oeganda. Daar werden de twee opgehaald door Moses, een vriend van Floor die ze had leren kennen via haar vrijwilligerswerk. Met een jeep reden ze anderhalf uur naar het dorpje Namugongo, vlakbij de hoofdstad Kampala, waar het weeskinderenproject is. ,,Onderweg in de auto was al genoeg te zien, ook al was het pikkedonker. Alleen de autorit is al een hele attractie op zich.‘’



Bij het project trof Floor haar 'sponsorkindje' Joy (11). ,,Het was heel fijn om haar weer te zien. Het was een verrassing, ik had haar niets verteld. Ze was zó blij. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen. We hebben die dagen veel met de kinderen gedaan, zoals armbandjes vlechten en allerlei spelletjes.''