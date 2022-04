Delftse huizenmarkt koelt licht af, maar niet zo hard als in Den Haag

De gemiddelde transactieprijs van een woning in Delft is het afgelopen kwartaal ligt gedaald, met 0,3 procent. Het landelijke gemiddelde daalde harder, met meer dan twee procent.

Dat blijkt uit kwartaalcijfers die makelaarsvereniging NVM donderdag naar buiten heeft gebracht. In januari tot en met maart 2022 zijn er 26 procent minder woningen verkocht in vergelijking met de laatste maanden van 2021. De gemiddelde transactieprijs voor een woning in Delft bedraagt momenteel 395.000 euro. Ten opzichte van een jaar eerder is dat een stijging van 13,2 procent. Driekwart woningen binnen de gemeente werd afgelopen kwartaal boven de vraagprijs verkocht.

Pijnacker-Nootdorp, Den Haag en Westland

In de Gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn de prijzen afgelopen kwartaal ligt gestegen, met 0,9 procent. Er werden 21,1 procent minder woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs is nu zo’n 395.000 euro. Een jaar eerder waren de huizen binnen de gemeente nog 18,6 procent goedkoper. Maar liefst 86 procent van alle woningen werden afgelopen periode boven de vraagprijs verkocht.

In buurgemeente Den Haag koelde de huizenmarkt aanzienlijk af. Afgelopen kwartaal zijn er daar 20,6 procent minder woningen verkocht. De prijzen daalden met 3,8 procent. Wel blijft er ook in Den Haag een groot verschil met precies een jaar geleden. De gemiddelde verkoopprijs is nu 426.000 euro. Dat is ruim tien procent meer dan een jaar eerder. Bijna driekwart van de Haagse huizen wordt boven de vraagprijs verkocht.

In Westland steeg de gemiddelde prijs met 1,1 procent. Afgelopen kwartaal werden 33,5 procent minder woningen verkocht binnen deze gemeente. De gemiddelde transactieprijs voor een woning in Westland bedraagt momenteel 476.000 euro. Ten opzichte van een jaar eerder is dat een stijging van 16,6 procent. Ruim vier op de vijf woningen binnen de gemeente werd afgelopen kwartaal boven de vraagprijs verkocht.

