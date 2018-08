Delftse Indiana Jones stuit bij toeval op middeleeuwse kelder

Een 19de-eeuwse kluis, Delfts blauwe tegels uit de 17de eeuw en een bierpul uit 1280. Cornelese vond het allemaal nadat hij erachter kwam dat het pand waarin zijn nieuwe restaurant komt een verborgen ruimte had. De Delftenaar stuitte er bij toeval op toen hij in januari begon met verbouwen. ,,We vonden vocht in de vloer en dachten dat we kampten met een lekkage. Toen we een stuk beton wegsloegen om te kijken waar het lek zat, vonden we echter geen leidingen maar tegels. Dan ben je nieuwsgierig naar wat er nog meer schuilt in de grond.''



,,Niemand wist hiervan af'', vervolgt hij. ,,We konden niks vinden in het stadsarchief en ook bij archeologen was dit niet bekend. Vermoedelijk is de kelder ergens in de 19de eeuw volgestort met puin. Dit gebeurde in veel panden in de Delftse binnenstad, omdat het grondwaterniveau steeds verder steeg en kelders vaak blank kwamen te staan.'' De kelder die Cornelese ontdekte blijkt uit twee delen te bestaan. Eén gedeelte stamt uit de 15de eeuw en het oudste stuk zelfs uit de 13de eeuw.



De horeca-uitbater schakelde de hulp van archeologen in die veel over de vondsten konden vertellen, maar het zware graafwerk aan hemzelf en zijn kompaan overlieten. ,,Dat deden we grotendeels met onze handen. Het was slopend maar gaf voldoening elke keer dat wij iets nieuws vonden. Zo gooide mijn kompaan een keer een langwerpig voorwerp mijn richting op en vroeg of ik kon achterhalen wat het is. Het bleek een menselijk bovenbeen te zijn.''