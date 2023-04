Delftse inwoners kunnen deze week gratis naar het museum: zo werkt het

Poller op Nieuwkoops­weg paar dagen geleden nog gerepa­reerd, maar nu alweer stuk: ‘Hoe kan dat?’

En wéér is de poller op de Nieuwkoopseweg in Nootdorp kapot, zo hebben de leden van de fractie van Trots Pijnacker-Nootdorp geconstateerd. Dat is opmerkelijk aangezien het obstakel in de weg op 29 maart nog gerepareerd is. De politieke partij vraagt het gemeentebestuur in schriftelijke vragen om opheldering.