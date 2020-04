Delftse Jet (18) steunt eindexamenleerlingen met lied: ‘Het is mooi dat anderen zich erin herkennen’

Toen de 18-jarige Jet van der Steen uit Delft hoorde dat haar eindexamens niet meer doorgingen, kwam dat hard aan. Om haar emoties te uiten schreef ze een lied, zong het voor de camera en plaatste het op YouTube. De reacties stroomden binnen van leeftijdsgenoten die het met haar eens waren.

Hoe kwam je erbij om er een lied over te schrijven?

,,Ik maak al langer filmpjes op YouTube en zit zelf in mijn examenjaar. Toen de centrale examens werden afgelast, was dat echt een klap. Het voelde voor mij als één van de weinige dingen die nog normaal waren in deze crisis. Ik vertelde het aan vriendinnen en zij motiveerden mij om mijn emoties op papier te zetten. Het is mijn eerste zelfgeschreven liedje.”

In de tekst zing je ‘mijn beste jaar afgepakt’, voelt het ook echt zo voor jou?

,,Ja, niet door de examens, maar omdat ik zoveel gepland had dit jaar. Mijn examenreis, het begeleiden van kampen, Lowlands, ook ben ik twee weken geleden jarig geweest, vanalles. Dat stukje is meer bedoeld naar het coronavirus.”

En, na het plaatsen kreeg je opeens allemaal berichten?

,,Ik merkte dat veel leeftijdsgenoten steun kregen uit de video. Ik kreeg reacties dat ik hun emoties heb verwoord. Zelfs van ouders, dat hun kinderen emotioneel waren toen ze het lied luisterden. In eerste instantie heb ik het gemaakt voor mezelf om mijn emoties op een rijtje te krijgen. Maar het was heel mooi dat anderen zichzelf erin herkenden.”

Maar er zijn ook minder leuke reacties?

,,Sommigen vinden het onzin. Die zeggen dat ik niet zo moet zeuren. Maar het is toch iets waar ik zes jaar naar toe heb gewerkt. Een diploma krijg je niet zomaar.”

Het lied heb je bijna een maand geleden geplaatst, hoe kijk je er nu naar?

,,Ik wil niet meer in het gevoel blijven hangen. Je mag er best even van balen maar daarna moet je ook weer verder gaan.”