Delftse Lisztstraat weer open na onderzoek naar mogelijk explosief bij auto

Verdachte (66) vast voor bombrie­faan­sla­gen Duitse dranken- en voedingsin­du­strie

21 februari Na twee bombriefaanslagen in het zuidwesten van Duitsland, onder andere op het hoofdkantoor van Lidl, is een verdachte aangehouden. Het gaat om een 66-jarige man uit de omgeving van Ulm in de deelstaat Baden-Württemberg. Hij wordt ook verdacht achter de bombrief te zitten die een dag eerder ontplofte bij een drankenproducent in dezelfde regio en eentje die was gericht aan een babyvoedingsfabrikant maar kon worden onderschept.