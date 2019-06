Delftse Martin was een onorthodoxe huisarts met een onderzoekende geest

Pijnacker-Noot­dorp wil meer mensen van cultuur laten genieten

18:31 Pijnacker-Nootdorp denkt na over nieuwe investeringen in de cultuursector. Tot dusver geeft de gemeente per hoofd van de bevolking relatief weinig uit aan theater, muziek en andere vormen van cultuurbeleving. Dat gaat mogelijk veranderen. Bewoners en instanties worden uitgenodigd hun visie te geven.