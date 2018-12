Delftse Nathan Kramer stuit op vliegveld in Bosatlas dat niet meer bestaat

Opluchting dat helikop­ters op Rotterdam Airport blijven

17:32 De helikopters blijven op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Omwonenden zijn opgelucht, want dat betekent dat het vliegveld voorlopig niet verder kan groeien. Voor de luchthaven zelf is het minder goed nieuws. ,,Maar we zijn blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is’', zegt een woordvoerder.