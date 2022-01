Delftse Picnic-klant is gek op snoeptomaat, Hagenaars bestellen eieren en Zoetermeer gaat voor bloemkool

Snacktomaatjes en avocado’s zijn in het afgelopen jaar het vaakst bij Picnic besteld in de Prinsenstad. In Rotterdam voert broccoli de ranglijst aan, in Den Haag zijn het eieren. Opvallend in de Delftse top 10 is de hoge klassering van Heinz tomato frito, een kant-en-klare tomatensaus die populair is als basis voor een pasta. Volgens Picnic een typisch studentenproduct, want ook in Eindhoven - waar zich eveneens een technische universiteit bevindt - hoort deze saus tot de tien best verkochte boodschappen.