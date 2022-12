Delftse Politici zitten vol vragen om extra miljoen voor schoolgebouwen

Vreugde­vuur in Delft aan banden gelegd: ‘We maken er sowieso een gezellig feest van’

Binnenkort is het weer zover en worden op verschillende plekken in de regio de traditionele vreugdevuren aangestoken. Toch zal het dit jaar anders zijn dan voorheen omdat de regels flink zijn aangescherpt. Zo wordt het vreugdevuur in Delft een stuk kleiner en is er nog maar één plek waar de houten pallets in brand mogen worden gestoken.

7:01