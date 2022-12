Delftse politie zet vol in op oprollen illegaal vuurwerk: ‘Al ruim 90 kilo aan explosieven gevonden in huizen’

Met nog ruim een week te gaan voor de jaarwisseling is het nu al topdrukte bij de politie. Agenten van het vuurwerkteam hebben de afgelopen weken ruim 90 kilo aan illegaal vuurwerk uit Delftse woningen in beslag genomen. ,,Het ligt gewoon onder het bed van een kind of in de meterkast opgeslagen.”