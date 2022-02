Delftse rockband hervat tour en mag weer los op het podium

Drie maanden geleden was de voorlopig laatste voorstelling van dit muziekgezelschap. Later deze maand staan dan eindelijk weer twee shows gepland. In Nunspeet op 18 februari en in Zoetermeer op 26 februari. Braun: ,,Het voelt als een kind dat een lange tijd alleen voor een gesloten snoepwinkel mocht staan en nu weer naar binnen mag. Onze band telt negen profmuzikanten voor wie live-uitvoeringen het hoogste goed zijn. Ze kunnen niet wachten om weer op het podium te staan. Met nog achttien theaters in acht verschillende provincies in het vooruitzicht. We sluiten 14 mei af met een knaller van een show in het Luxor Theater in Rotterdam.”