Delftse SP roept inwoners op van zich te laten horen tijdens het PrinsjesdagProtest

Twaalf tieners hebben het gemunt op Marissa (14), nu moet ze gedwongen onderdui­ken na mishande­lin­gen

In eigen stad kan ze niet meer veilig over straat, dus is de pas 14-jarige Marissa* gedwongen om tijdelijk onder te duiken. De pesterijen tegen het meisje uit Zoetermeer liepen uit op meerdere mishandelingen. Ze werd constant gevolgd en naar school gaan was geen optie meer. ,,Ik heb echt geen idee wat wij kunnen doen”, zegt een familielid van Marissa.