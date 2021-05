Delftse student Joris ziet datingapp pieken dankzij drie ton van Dragons’ Den: ‘Daten menselijker maken’

Oude Kerk in Naaldwijk krijgt eerste vrouwelij­ke dominee: ‘Digitaal kerkbezoek blijft ook na corona’

30 april De Oude Kerk in Naaldwijk is sinds de reformatie een protestants godshuis. Het duurde echter ruim vierhonderd jaar voordat de kerk een vrouwelijke dominee benoemde. Neeltje Reijnders is de eerste, maar zelf vindt ze dat niet zo bijzonder. „Mijn man Gerard zag het gelijk zitten, omdat hij nu met de fiets naar zijn werk op de TU Delft kan.”