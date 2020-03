Delftse studente (23) besmet met coronavirus: ‘Alles in Delft gaat gewoon door zoals gepland’

Update VideoEen 23-jarige vrouw uit Delft is besmet met het coronavirus. De patiënte zit met ziekteverschijnselen in Delft in thuisisolatie, meldt het RIVM zaterdagavond. Het betreft een 23-jarige studente van de TU Delft. De universiteit heeft een callcenter waar studenten naar kunnen bellen. ,,Alles in Delft gaat gewoon door zoals gepland”, aldus de burgemeester.

De Delftse heeft de ziekte opgelopen tijdens haar verblijf in de Noord-Italiaanse regio Lombardijen, waar al honderden mensen zijn geïnfecteerd. De GGD Haaglanden is een onderzoek gestart om in kaart te brengen met wie de vrouw recentelijk in contact is geweest.

Volgens de GGD heeft de vrouw direct de dokter gebeld toen ze de eerste symptomen kreeg en is ze daarna niet meer de deur uitgegaan. Omdat ze milde klachten heeft, mag de vrouw in thuisisolatie blijven. Mensen moeten naar het ziekenhuis als zij onder meer last krijgen van ademhalingsproblemen.

De personen waarmee de vrouw wel in contact mee is geweest, worden door de GGD benaderd en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Mochten zij symptomen hebben die passen bij het virus, worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe coronavirus. De mensen moeten veertien dagen lang hun gezondheid in de gaten houden. Mocht iemand van hen klachten krijgen die te maken hebben met het coronavirus, worden zij ook in isolatie geplaatst.

Op de Markt in Delft maken de meeste mensen zich niet al te druk over het coronavirus in de stad. ,,Als het komt, dan komt het’', zegt Dick die met twee vrienden op een terras uitpuft van een vroeg rondje wielrennen.

Wintersport

Vriend Paul is gisteravond teruggekeerd van wintersport in Oostenrijk. Daar kreeg hij het wel een beetje benauwd. Niet van het virus of van de angst voor het virus, overigens. ,,In Innsbruck waren besmettingsgevallen. Ik zag mezelf al twee weken in quarantaine zitten in mijn hotel.’'

Tegen half twaalf komt een stroom van kerkgangers de Nieuwe Kerk uit. Nee, de Delftse besmetting heeft niemand weerhouden om deze zondagochtend op de Markt ter kerke te gaan, denken Helma en Arie, De twee oudere Delfenaren behoren tot de risicogroep van het Corona-virus, maar zijn niet al te bevreesd. ,,Mijn leven is in Gods hand’', zegt Helma. , Ik ben bezorgd, maar niet overbezorgd.’’

Quote We staan dan met zo’n honderd man in een zaal waar de lucht wordt rondge­pompt. Dat lijkt me nu niet verstandig Arie

Ze heeft zonet haar handen gewassen, nadat ze de collectezak had doorgegeven, vertelt ze. Man Arie heeft besloten zijn wekelijkse zangavond maar even over te slaan. ,,We staan dan met zo’n honderd man in een zaal waar de lucht wordt rondgepompt. Dat lijkt me nu niet verstandig.”

De Delftse vrouw is het zevende besmettingsgeval in ons land. Donderdag maakte het RIVM het eerste geval van een besmetting in Nederland bekend. Een 56-jarige man uit Loon op Zand, bij Tilburg, heeft eveneens het virus in Lombardijen opgelopen. Net als een vrouw uit Diemen. In Italië zijn meer dan 1000 besmettingen gemeld en zijn er 29 mensen overleden aan het coronavirus.

Reinier de Graaf ziekenhuis voorbereid

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft eerder gezegd goed voorbereid te zijn op mogelijke COVID-19 besmettingen (coronavirus). Als een patiënt zich meldt, werkt het ziekenhuis volgens een protocol dat is gebaseerd op landelijke richtlijnen van het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en het isolatiebeleid van het Reinier zelf. Het ziekenhuis heeft in totaal 26 isolatiekamers.

Mochten er nieuwe besmettingen gevonden worden, dan past de GGD hetzelfde protocol toe: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Deze maatregelen verkleint de kans dat de ziekte zich verspreidt in Nederland.