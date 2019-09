Delftse studenten draaien warm voor zonnerace met geheime troef

Het Delftse team is inmiddels op Australische bodem gearriveerd. In Darwin kon de NunaX worden uitgepakt. De nieuwe zonneauto werd daar per truck afgeleverd, na een lange zeereis in een container van Rotterdam naar Sydney.

Met de NunaX hoopt het Delftse team de race te winnen. Het nieuwe ontwerp bezorgt de Delftenaren, die onder de oude naam Nuon Solar team diverse wereldtitels in de wacht sleepten, in eerste instantie echter vooral veel werk. ,,Tijdens de vorige race ontdekten we dat onze kleine Nuna9 flink profiteerde van de harde zijwind die we altijd hebben in het zuiden van Australië”, zegt technisch manager Bruno Martens. ,,Ditmaal hebben we daar in het ontwerp specifiek rekening mee gehouden. De auto is zo gevormd dat de auto als het ware een extra duwtje in de rug krijgt.”

Windgevoelig

Met de nieuwe auto moet echter veel worden gereden om de specifieke eigenschappen te leren kennen. Wat is de ideale snelheid? En moeten er nog aanpassingen worden gedaan die ervoor zorgen dat de bewust windgevoelig gemaakte auto niet omwaait?

In Nederland oefenden de drie coureurs op een stuk asfalt in Lelystad en op het circuit van Zandvoort. Ze trainden ook intensief in een racesimulator. ,,En hier in Darwin hebben we gelukkig een kleine landingsbaan voor kleine vliegtuigjes gevonden waar we de komende weken nog heel wat meer kilometers kunnen maken”, zegt strateeg Emiel Legrand van het team.

Het rechte stuk asfalt kon niet direct worden gebruikt. De landingsbaan bleek te zijn bezaaid met kleine steentjes. Die zouden de kwetsbare Delftse zonneauto flink kunnen beschadigen. ,,We hebben een veegauto gehuurd om de baan schoon te maken. Nu kunnen we er volop gebruik van maken.”

Volledig scherm Coureur Maxime Croft maakt zich klaar voor een testrit in Australie © Vattenfall Solar Team

Hidden Valley

Net als de tientallen tegenstanders oefent het Vattenfall Solar Team ook op het racecircuit Hidden Valley in Darwin. Hier rijden de zonneauto’s ook de kwalificatie voor de startplek in de race over 3100 kilometer. Ten opzichte van het laatste Nuon Solar Team kan de nieuwe Delftse equipe op het circuit zeker winst boeken. Op Hidden Valley eindigde Delft twee jaar geleden ergens in de middenmoot, waardoor het team direct aan een inraalrace moest beginnen.

,,Het team met de snelste tijd mag als eerste uit Darwin vertrekken en krijgt dertig seconden op nummer twee”, legt teamlid Willem Jelle Bellinga uit. ,,Wie als tiende start, staat dus direct al op een achterstand van vijf minuten. En hoe later je start, hoe meer auto’s je onderweg moet inhalen om weer aan kop te komen. Vandaar dat we hard oefenen om ook op het circuit hoog te eindigen.”

Op 13 oktober start de Bridgestone World Solar Challenge. Het is de tiende keer dat het Delftse team deelneemt aan deze race dwars door de Australische Outback. De achtste wereldtitel is het doel.