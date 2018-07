Delftse studenten lijken titel te missen bij hyperloopwedstrijd

De Delftse deelnemers aan de prestigieuze hyperloopwedstrijd van SpaceX in Californië lijken er niet in te slagen de gouden medaille te winnen. Het Delftse team met 37 studenten van de TU Delft haalde de finale, maar kampte op het beslissende moment met pech.

Met hun race-capsule hoopten ze een snelheid van zo’n 450 kilometer per uur te halen in de vacuüm gezogen buis. Door een te hete motorcontroller bleef de snelheidsmeter zondagavond echter steken op 142 kilometer per uur.

De studenten waren sinds september vorig jaar bezig met ontwerpen en bouwen van een speciale race-capsule. De meeste leden van het team doen dat fulltime, hun studie hebben ze er tijdelijk voor stopgezet.

De wedstrijd, de Hyperloop Pod Competition, is georganiseerd door SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk. Hij is ook de drijvende kracht achter de hyperloop. Dat is een soort vacuümtrein. Een capsule vliegt door een buis, die vrijwel vacuüm is gezogen. Het idee is dat de trein door de lage luchtweerstand enorme snelheden kan bereiken, sneller dan het geluid en sneller dan passagiersvliegtuigen. Een rit Amsterdam-Parijs zou dan een halfuur duren.

Bij de wedstrijd, die nog aan de gang is, draait alles om snelheid. De vacuümbuis is 1 kilometer lang. In die korte afstand moesten de capsules vanuit stilstand naar topsnelheid en daarna weer veilig stoppen. Crashen is niet toegestaan. Van de zeventien teams haalden er vier de finale, onder wie het Delftse team. Met de streefsnelheid zouden de Delftenaren een wereldrecord hebben gevestigd. Dat staat nog altijd op 384 kilometer per uur.