Delftse studenten ontwikkelen gadget tegen smartphone-verslaving

Op die fiets Ray had geluk en miste net de regen: ‘Goed gemikt, dat was een stevige bui!’

25 februari Als hij vijf minuten eerder was vertrokken, hadden we Ray Vis (23) kunnen uitwringen. Wat een buien vallen er dezer dagen in het mooie Delft. Maar hij had geluk. Of was het zo gepland? ,,Wat denk je...” We spraken hem voor de rubriek Op die fiets.