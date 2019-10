Delftse Syriëganger Hafida (27): 'Ik zal iedere straf aanvaarden’

Communiceren met Hafida is lastig, telefoons zijn in het gesloten kamp eigenlijk verboden. Bellen is te gevaarlijk. Stroom, een beltegoed en een internetverbinding zijn niet altijd voorhanden. Hafida werkt toch mee, omdat ze hoopt dat het haar kans op terugkeer naar Nederland kan bespoedigen. Het gesprek gaat via Whatsapp, over een periode van ongeveer twee weken. Meestal appt ze 's nachts, want dat is veiliger.