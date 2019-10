Delftse Syriëgangster: ‘Onze kinderen moeten hier nu weg’

Vermenging 'Ik vertrek' en ‘Teorema’ op het toneel

13 oktober Wat krijg je als je het tv-programma Ik Vertrek vermengt met de Italiaanse filmklassieker Teorema? Het antwoord op die vraag is te zien in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar Sexual Healing in première is gegaan.