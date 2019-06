Delftse verdachte van moord op Karel Pronk aangehouden in Spanje

J. wordt ervan verdacht op dinsdag 7 augustus 2018 de 60-jarige crimineel Karel Pronk te hebben doodgeschoten nabij een koffietent aan het Kalverbos in Delft. Het overleveringsverzoek aan Spanje wordt in gang gezet. De familie van het slachtoffer is in kennis gesteld.

Errol J. was bijna een jaar voortvluchtig, nadat hij volgens ooggetuigen op 7 augustus de beruchte Delftse crimineel Karel Pronk op klaarlichte dag dood schoot. Volgens bezoekers was Errol J. in het koffiehuis Het Kalf en voerde er een kort gesprek met Karel Pronk (60). Daarna liep Pronk kort na het middaguur met zijn vriendin naar zijn motor. Tot hun grote schrik zagen de bezoekers niet veel later dat J., die zij alleen kenden onder de naam Mick, een wapen tevoorschijn haalde en Pronk doodschoot.

Hells Angels

Daarna vertrok hij op zijn motorfiets naar zijn Delftse woning, waarna hij volgens buurtgenoten op zijn dooie akkertje zijn hond uitliet. Na het intermezzo verliet Erroll J. ongehinderd Delft, vermoedelijk per auto. Later op de dag viel de politie met veel geweld zijn woning binnen, maar toen was het al te laat. Ook een latere speurtocht naar het moordwapen in een sloot bij de Hendrick De Keyserweg, was vergeefs. Getuigen hadden hem op die plek met zijn hondje gezien.

Sindsdien had de politie geen flauw idee waar hij uithing, al zou hij op de avond van de moord zijn gezien bij het clubhuis van de Hells Angels in de Friese plaats Harlingen. De politie plaatste J. op de internationale opsporingslijst. Het vermoeden bestond, dat hij na het bezoek aan Friesland snel naar het buitenland was gevlucht. Mogelijk zocht hij onderdak bij de Hells Angels, de motorclub waarvan hij lid is en die verspreid over Europa vele afdelingen telt.

Tribal

Erroll heeft een zeer opvallend voorkomen, voornamelijk gekenmerkt door tatoeages in zijn gezicht. Op zijn linkerwang staat de geboorte- en sterfdatum van zijn overleden vrouw. Deze wordt omgeven door meerdere tribal-vormige tatoeages. Zijn nek, armen, borst en rug zijn volledig voorzien van tatoeages.

De politie wil niet zeggen bij welke gelegenheid tegen de lamp liep. Ook de stad of regio waar de wakkere Spaanse agenten hem herkenden, wordt op dit moment niet bekend gemaakt. Mogelijk was er sprake van een verkeerscontrole. ,,Het belangrijkste is, dat we hem hebben,’’ zegt een woordvoerder van de politie.

Juist twee weken geleden diende in Rotterdam een rechtszaak tegen de Delftenaar. Bij verstek werd 162 dagen cel geëist voor onder meer een knokpartij in het Van der Valk Hotel in Rotterdam in 2016. J. zou volgens het OM in april van dat jaar met twee andere verdachten - allen lid van de nu verboden motorclub Hell’s Angels - die gisteren terechtstonden een lid van een andere motorclub hebben afgetuigd. De andere twee verdachten waren wel op de zitting.

Moordmakelaar

Crimineel Karel Pronk verwierf bekendheid door overvallen, drugshandel en moord. Pronk werd op 7 augustus op klaarlichte dag doodgeschoten, na afloop van een afspraak bij koffiehuis Het Kalverbos in Delft. Onderwereldfiguur Pronk werd met zijn lange staat van dienst ook wel de ‘Haagse Holleeder’ genoemd. Zijn langste straf zat hij uit voor de moord op orchideeënkweker Gerrit de Graaf. Na zijn vrijlating in 2006 dook zijn naam al direct weer op rond de dood van manegehouder Koos Devrijn en werd hij gepakt voor het in bezit hebben van zware automatische wapens en handgranaten. Zelf ontkende Pronk altijd dat hij achter de liquidatie van Devrijn zat.

Het neerschieten van Pronk en een reeks andere schietincidenten in de binnenstad van Delft leidden vorig jaar tot grote onrust bij de bevolking. Dat leidde tot informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners en een verscherpt toezicht door de politie in het centrum van de stad.