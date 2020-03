Delftse vrouw (23) besmet met coronavirus, burgemeester houdt crisisoverleg

Een 23-jarige vrouw uit Delft is besmet met het coronavirus. De patiënte zit met ziekteverschijnselen in Delft in thuisisolatie, meldt het RIVM zaterdagavond. Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft houdt zondagochtend crisisoverleg.

De Delftse heeft de ziekte opgelopen tijdens haar verblijf in de Noord-Italiaanse regio Lombardijen, waar al honderden mensen zijn geïnfecteerd. De GGD Haaglanden is een onderzoek gestart om in kaart te brengen met wie de vrouw recentelijk in contact is geweest.

Deze contacten worden door de GGD benaderd en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen. Mochten zij symptomen hebben die passen bij het virus, worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe coronavirus. De mensen moeten veertien dagen lang hun gezondheid in de gaten houden. Mocht iemand van hen klachten krijgen die te maken hebben met het coronavirus, worden zij ook in isolatie geplaatst.

De Delftse vrouw is het zevende besmettingsgeval in ons land. Donderdag maakte het RIVM het eerste geval van een besmetting in Nederland bekend. Een 56-jarige man uit Loon op Zand, bij Tilburg, heeft eveneens het virus in Lombardijen opgelopen. Net als een vrouw uit Diemen. In Italië zijn meer dan 1000 besmettingen gemeld en zijn er 29 mensen overleden aan het coronavirus.

Reinier de Graaf ziekenhuis voorbereid

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft eerder gezegd goed voorbereid te zijn op mogelijke COVID-19 besmettingen (coronavirus). Als een patiënt zich meldt, werkt het ziekenhuis volgens een protocol dat is gebaseerd op landelijke richtlijnen van het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en het isolatiebeleid van het Reinier zelf. Het ziekenhuis heeft in totaal 26 isolatiekamers.