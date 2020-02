Delftse vrouw besmet met coronavirus

De Delftse heeft de ziekte opgelopen tijdens haar verblijf in de Noord-Italiaanse regio Lombardijen, waar al honderden mensen zijn geïnfecteerd. Het RIVM kan nog niets zeggen over de leeftijd van de patiënte. De GGD Haaglanden is een onderzoek gestart om in kaart te brengen met wie de vrouw recentelijk in contact is geweest.