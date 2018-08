Delftse waterstofauto zesde in race tegen 'normale voertuigen'

Anytime Fitness Delft: sporten in de kleine uurtjes

19 augustus Nooit meer op de klok letten als je nog snel even een uurtje naar de sportschool wilt. Met je eigen (digitale) sleutel van de gym op zak fitnessen wanneer het jou uitkomt. Anytime Fitness Delft is de eerste sportschool in Delft die 24/7, 365 dagen per jaar open is.