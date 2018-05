Delftse wielrenner is voorbeeld voor jeugd in Israël

A12 tussen Den Haag en Utrecht in beide richtingen dicht na ongeval

16:37 Op de A12 bij Zevenhuizen is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De wagen is door de middenberm gereden. Onder meer vier ambulances en de brandweer zijn vanuit de Haagse regio op weg naar het ongeluk. De snelweg is in beide richtingen gesloten.