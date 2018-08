Delftse winkeliersheld redt man van verdrinking in gracht

De winkelier sprintte vervolgens naar de plek toe en zag dat niet alleen de fiets, maar ook de fietser in het water was beland. ,,De man lag in het midden van de gracht en bewoog bijna niet meer. Hij leek in shock te zijn geraakt en zakte langzaam naar de bodem." De Delftse ondernemer aarzelde geen moment en sprong, in zijn nette pak, het water in en zwom naar de fietser toe, wiens hoofd inmiddels was verdwenen onder het dikke pak kroos in de gracht.