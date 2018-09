Delftse zonneauto wint na spionage-claim alsnog Solar challenge

De Delftse wagen lag lange tijd op kop gedurende de achtdaagse wedstrijd, maar door een straf werd Delft een dag voor de laatste etappe zaterdag ingehaald door de grote rivaal uit Japan. Delft kreeg een straf omdat een van de studenten zijn tas in een volgauto van de concurrent uit Japan had gezet. Per ongeluk zegt het team. Maar de Japanners klaagden over spionage en hun protest werd toegewezen. Gevolg was dat het Delftse studententeam meer dan 100 kilometers moest inleveren en de koppositie verloor. De teleurstelling wisten de studenten om te zetten in een winst. Het Nuon Solar Team wist met 4030.4 kilometer de grootste afstand af te leggen in acht dagen. Het Japanse team legde in totaal 3941.4 kilometer af in de Zuid-Afrikaanse zonnerace.

'Bloedspannend'

Volgens Luka Jaksic van het team was de finish van de race ,,bloedspannend'' en wist Delft pas in de laatste kilometers de overwinning binnen te halen. Ook teamleider Jelle van der Lugt (24) is trots. ,,Het was een race vol tegenslagen, maar het hele team heeft bewezen over ontzettend veel veerkracht te bezitten. We bleven vertrouwen hebben en zijn vol voor de winst gegaan. Fantastisch dat het is gelukt.'' Hij vervolgt: ,,Dit is echt een teamprestatie én het bewijs dat onze innovatieve ‘Intelligent Cruise Control’ een zeer effectief wapen was.'' Deze innovatie ziet wat andere weggebruikers doen en kan daarop reageren, bijvoorbeeld door van het gas af te gaan, voordat de bestuurder doorheeft dat het nodig is. Zo kan de auto zuiniger rijden.



Elke ochtend het nieuws uit Delft in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!