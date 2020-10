Delftse zusjes openen babyspa in coronatijd: ‘Het zou zonde zijn als ouder en kind deze sessies mislopen’

Een babyspa oprichten, dat bedenk je niet zomaar. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

,,Na de geboorte van mijn dochter, ben ik in aanraking gekomen met massages in een babyspa, omdat ze last had van krampjes. Voor ieder bezoek moest ik 35 minuten heen en terug reizen. Dat kostte zo veel tijd, dat ik dacht: dit wil ik in de buurt hebben. Mijn zusje en ik hebben hier lang over nagedacht. Uiteindelijk heb ik mijn baan opgezegd, een behoorlijke stap. Maar toen kwam corona...”