Dennis Mandala vrolijkt campers en muren op met zijn kleurige cirkels. ‘Ze zitten zelfs op mijn eigen lijf’

Mandala is niet zijn echte achternaam. Maar hoe die luidt, dat hoeft voor hem niet in de krant. Hij gaat al jaren door het leven als Dennis Mandala (39), schilder van ‘mandala’s’. Voor wie dat niet direct iets zegt, een mandala is een cirkelvormige figuur met symmetrische elementen. Het woord mandala stamt uit het Sanskriet (een oude Indische taal) en betekent letterlijk ‘magische cirkel’ of ‘magisch wiel’. Volgens oude oosterse wijsheden dienen mandala’s tot inspiratie en innerlijke verrijking.

Dennis Mandala schildert ze dus, de hele dag door. Daar krijgt hij nooit genoeg van. ,,Ik blijf me ontwikkelen. Mijn mandala’s van nu zien er anders uit dan die van twee jaar geleden.”

Quote Het kan overal op Mandala

Uit heel Europa en daarbuiten weten ze de Delftenaar te vinden vanwege die mandala’s. Mensen willen ze op de muur in de yogastudio, op de auto of op de camper. ,,Het kan overal op.”

Zijn eigen liefde voor de mandalavorm gaat zelfs zover dat Dennis mandala’s op zijn eigen lichaam heeft, in de vorm van tatoeages. ,,Sommige naar eigen ontwerp.”

Dennis woont nu al drie jaar op Ibiza, maar is net weer even zes weken in zijn geboortestad Delft geweest. Om vrienden en familie te zien en een paar opdrachten uit te voeren. Zo nam hij een caravan van een Belgische eigenaar onder handen. ,,Die is hiernaartoe gereden om hem te laten beschilderen.”

Legendarische graffiti-oefenplek

In Delft liggen ook zijn creatieve wortels. Als kind was hij vaak in de Prinses Irenetunnel te vinden, een legendarische graffiti-oefenplek, die nu niet meer bestaat. Met de komst van de nieuwe Spoorzone is die locatie verdwenen. Hij was er veel aan het verven, zoals hij dat noemt, en leerde zichzelf de technieken. ,,Ik stak ook veel op van de anderen daar, handige trucjes. Zonder de Irenetunnel zou ik nu niet doen wat ik doe.”

Zijn huidige werk is geen graffiti, zegt Dennis, maar hij gebruikt wel graffititechnieken. De spuitbus is zijn verfkwast, waarmee hij - altijd uit het hoofd - de mooiste patronen creëert. ,,Ik teken nooit van tevoren een ontwerp. Het moet spontaan komen. Ik bespreek wel met klanten welke kleuren ze willen.”

Volledig scherm Dennis Mandala bespuit een camper in Delft. © Fred Leeflang

De kunstenaar vond zijn bestemming niet meteen. De avonturier in Mandala dreef hem eerst de hele wereld over. Zes jaar lang reisde hij rond. Eerst naar Australië - ‘daar wilde ik heel graag naartoe’ - en later zat hij onder meer 1,5 jaar in India. ,,Ik was van plan om een jaar weg te gaan, zes jaar later kwam ik terug.” In India zat hij een half jaar in een ashram, een religieuze leefgemeenschap. Daar werd de kiem gelegd voor wat hij nu doet, denkt hij terugblikkend. ,,Ik heb met mandala’s leren werken in meditaties. Ik heb geleerd wat de kracht is van een mandala. Een mandala straalt energie uit.”

Quote Het is er een verzamel­plaats van reizigers. Het is er relaxt Mandala

Toen Dennis eindelijk terugkwam, kon hij niet meer aarden in Delft. Hij settelde zich op het Spaanse eiland Ibiza, vanwege de ‘internationale en vrije sfeer’. ,,Het is er een verzamelplaats van reizigers. Het is er relaxt.” Zijn kleurige mandala’s passen naadloos in de vrolijke eilandsfeer. Ook ver daarbuiten weten ze hem te vinden. Hij doet opdrachten in Duitsland, Spanje, Nederland, België en Engeland.

Als Dennis Mandala niet in Delft was geboren en getogen zou hij niet doen wat hij doet, zegt hij, maar terug wil hij niet meer. ,,Ik vind het leuk om hier vrienden en familie te zien, maar Spanje is nu mijn thuis.”

