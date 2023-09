Deze leuke dingen doe je dit weekend in Delft (8 - 10 aug)

Kerk heeft dringend paar ton nodig voor restaura­tie: ‘Word vriend als je onze schatten onder­steunt’

De H. Bartholomeuskerk in Nootdorp kreeg zo’n 1,5 ton van de provincie Zuid-Holland om de wandschilderingen in de kerk en de altaren te restaureren. Een mooi bedrag waar een goede start mee is gemaakt. Maar het is niet voldoende. Er is nog zo’n 2,5 ton nodig om het werk te kunnen voltooien. De kerk hoopt tijdens Nationale Open Monumentendagen sponsoren te werven.