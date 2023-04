Deze personen kregen een koninklijk lintje in Delft

Verdachte ziet explosie in Nootdorp volgens OM als vernieling: ‘Maar dit was een bomaanslag’

‘Teleurstelling over een kledingruil’ lijkt de aanleiding te zijn voor de explosie op 8 januari voor een woning aan het Burgemeester Schölvinckplein in Nootdorp. Dat werd donderdag duidelijk tijdens een eerste behandeling van de zaak bij de rechtbank in Den Haag. De knal zorgde voor aanzienlijke schade en leidde tot veel onrust in de wijk. De verdachte spreekt echter van ‘een vernieling’.