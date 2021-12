Deze slagers verstoppen zich niet: ‘We hebben geen geheimen’

Onderne­mers Dasstraat pleiten voor verlich­ting na overvallen: ‘Ik draai geen koopavon­den meer’

De overval op Snackboetiek Rico's aan de Dasstraat in Delft is hen niet in de koude kleren gaan zitten. Ondernemers aan de Dasstraat zitten er flink mee in hun maag dat het winkelpleintje in Tanthof, zeker tijdens de donkere dagen, onveilig is. ,,Wie kwaad in de zin heeft, kan er zo mee wegkomen”, weet raadslid Carla van Tricht (Onafhankelijk Delft).

30 november