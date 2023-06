Deze toffe dingen doe je dit weekend in Delft (23 - 25 juni)

hoe is het met? In de ban van Pink Floyd: Peter Chattelin begon ooit de eerste Nederland­se tribute­band

Hij was opgegroeid met country & western. Maar nadat hij in zijn eerste echte baan door zijn collega’s werd meegenomen naar een optreden van Pink Floyd was Peter Chattelin in één keer om: ,,Na de geboorte van mijn kinderen is dat het meest onvergetelijke moment uit mijn leven.’’