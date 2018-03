Dilemma: op welke zoon zal vader Pieter stemmen bij verkiezingen?

Stemboot 'Delft moet een fietsstad worden'

17:00 Moeten oude fietsen worden weggeknipt in Delft? Volgens Willy Tiekstra van de lokale PvdA moet er ingegrepen worden. ,,De eerste slag is het wegknippen van niet gebruikte fietsen. Daarna moeten we oplossingen zoeken voor de fietsnietjes langs de grachten. We moeten plekken creëren waar je meerdere fietsen kunt onderbrengen.'' Michelle Corten van STIP ziet een makkelijkere oplossing, zegt ze zelf. ,,We missen 2000 fiets-parkeerstallingen en volgens mij is dat zó op te lossen. Je ziet overal langs de grachten auto's staan, maar voor één auto kun je 12 fietsen kwijt. Delft moet een fietsstad worden.''