Dingen doen tegen dementie: ‘Veel liefdevolle seks’

Brede steun Van Bijster­veldt na opnieuw sluiten coffee­shops

7:34 Burgemeester Marja van Bijsterveldt krijgt brede steun voor haar aanpak in de zaak van de geweldsdelicten rond de twee coffeeshops The Future en The Game . ,,Ze sluit ze niet voor niets wéér, wij steunen haar ten volle", verwoordt Bram Stoop (Stadsbelangen Delft) de gevoelens in de gemeenteraad.